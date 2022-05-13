Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın dolaylı diyalog görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın dolaylı diyalog görüşmeleri başladı

13.05.2022 00:53
Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın dolaylı diyalog görüşmeleri başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, Sudan'daki siyasi krizi çözmek için taraflarla dolaylı bir diyaloğun başladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, Sudan'daki siyasi krizi çözmek için taraflarla dolaylı bir diyaloğun başladığını duyurdu.

UNITAMS, AfB ve IGAD'dan yapılan ortak açıklamaya göre, üçlü mekanizma, başkent Hartum'da 3 farklı siyasi grupla görüşerek dolaylı diyaloğu başlattı.

Açıklamada, mekanizmanın, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Misak-ı Vatani güçleri ve Demokratik Birlik Partisi ile görüştüğü belirtildi.

Mekanizma, bugünkü olumlu atmosfer göz önüne alındığında, bu görüşmelerin ilerleyişi konusundaki iyimserliğini ifade etti

Bu görüşmelerin Sudanlı partilerin mevcut siyasi krize son verecek bir formül üzerinde anlaşmasını kolaylaştırmasının temenni edildiği açıklamada, "Üçlü mekanizma, hükümet tarafından atılan önemli adımları kabul etse de müzakerelerin başarısı için mevcut tüm araçlarla elverişli bir ortam hazırlamanın önemini vurgulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Üçlü mekanizma, bu görüşmelerin dolaylı olarak yapılacağını duyurdu.

Uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

Üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk da istifa etmişti.

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Birleşmiş Milletler, Hartum, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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