Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması

02.08.2022 23:56
Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkeyi özgür ve şeffaf seçime götürecek demokratik geçişi tamamlamayı arzuladıklarını belirterek, ordunun başbakan seçme gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkeyi özgür ve şeffaf seçime götürecek demokratik geçişi tamamlamayı arzuladıklarını belirterek, ordunun başbakan seçme gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Fransa'nın Hartum Büyükelçisi Raja Rabia'yı kabul eden Burhan, ordunun iktidarda kalmak gibi bir gayesi olmadığını dile getirerek, yaklaşık 10 aydır siyasi güçlerin uzlaşmasını beklediklerini ifade etti.

Burhan, ordunun bir başbakan belirleyeceğine dair basındaki iddialarla ilgili olarak "Aslı olmayan bir haber. Askerin başbakan seçme niyeti yok." dedi.

Burhan, Sudan'ın dostlarından, ulusal diyalog sürecini hızlandırmak için üçlü mekanizmanın çabalarını desteklemelerini istedi.

Ordunun kararlarını protesto gösterileri

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Burhan, 4 Temmuz'daki ulusa sesleniş konuşmasında, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini, sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini ve güvenlik ve savunmadan sorumlu olacak Yüksek Savunma Konseyi kurulacağını bildirmişti.

25 Ekim 2021'den bu yana Sudan Direniş Komiteleri, bazı siyasi güçler ve sendikaların organize ettiği gruplar, sivil demokratik yönetime geçiş talebiyle ordunun kararlarını protesto gösterileri düzenliyor.

Askeri liderler, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Hartum, Fransa, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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