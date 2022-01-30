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Sudan Egemenlik Konseyi: Irkçılığın yayılması sebebiyle ülke yol ayrımında - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi: Irkçılığın yayılması sebebiyle ülke yol ayrımında

30.01.2022 14:49
Sudan Egemenlik Konseyi: Irkçılığın yayılması sebebiyle ülke yol ayrımında

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, ülkenin fitne, nefret söylemi ve ırkçılığın yayılması nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, ülkenin fitne, nefret söylemi ve ırkçılığın yayılması nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Dagalu, başkent Hartum'da bir araya geldiği Sudan'ın kabile liderlerine, "Ülke, fitne, nefret söylemi ve ırkçılığın yayılması nedeniyle bir yol ayrımına geldi." dedi.

Siyasi partilerin önemine ve onlar olmadan seçimlerin yapılamayacağına dikkati çeken Dagalu, partilerin, ülkenin çıkarına olacak bir vizyon üzerinde anlaşmaları gerektiğini vurguladı.

"Ülkede istikrarı sağlayacak tüm önerileri reddeden birileri varken biz sandığa gitmek istemiyoruz." diyen Dagalu, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz'in taraflar arasında ara bulucu değil kolaylaştırıcı olması şartıyla BM'nin Sudan krizinin çözümüne yönelik girişimini onayladık. Uluslararası topluma karşı düşmanca tavrımız yok. Sadece ülkenin iç işlerine karışılmasını reddediyoruz."

Alınan kararlara tepki olarak gösteriler başlamıştı

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

25 Ekim'den bu yana alınan kararlara tepki olarak başlayan ve tam sivil yönetim talebiyle ülke genelinde süren gösterilerde 78 kişi hayatını kaybetti.

UNITAMS, Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi, Afrika Birliği ve Güney Sudan, bu ay başında krizin çözümüne dair önerilerde bulunmuştu.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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