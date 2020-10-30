Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor - Son Dakika

Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor

30.10.2020 16:40

Sudan'da esnaf ve vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sudan'da esnaf ve vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa'da Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin önünü açması ve buna destek vermesi İslam dünyasının birçok yerinde tepkilere ve gösterilere neden oldu.

AA muhabirinin başkent Hartum'da sokakta görüşünü aldığı halk ve esnaf, Fransa'daki İslam karşıtlığı ile Hazreti Muhammed'e yapılan saldırı ve hakaretlerin ifade özgürlüğü olarak asla değerlendirilemeyeceğini belirterek, Müslüman devletlerin ortak tepki göstermesi gerektiğini ve Fransız mallarının boykot edilmesini istedi.

"Dini değerlere saldırı fikir özgürlüğü olarak kabul edilemez"

Esnaf Mustafa Memun, "Canımızdan çok sevdiğimiz Peygamberimize hakaret edilmesini şiddetle kınıyoruz. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli. Bu Müslümanların kırmızı çizgisidir." dedi.

Dini değerlere saldırının asla fikir özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceğini kaydeden Memun, "Fransız ürünlerine boykotu destekliyoruz." diye konuştu.

Market işleten Ömer Yunus ise Peygambere yönelik hakarete sessiz kalamayacaklarını belirterek, "Marketimde Fransız ürünleri satmıyorum. Bu saygısızlığa bir son verin." ifadelerini kullandı.

"Fransız ürünlerini satmıyoruz, boykot ediyoruz"

Vatandaşlardan Riham Manuel, boykot kararına destek verdiğini belirterek, "Macron'un İslam hakkında konuşma yetkisi yok. Fikir özgürlüğünün arkasına saklanmak saçmalık. Yıllardır teröre destek veriyorlar. Camilere baskınlar düzenlediler. Çıkıp bir de bizi terörist olarak adlandırıyorlar." diye konuştu.

Mayada Ezheri ise boykotun verebilecekleri en basit tepki olduğunu söyledi.

Parfümeri dükkanı işleten Osman Muhammed, dükkanın girişine "Fransız ürünlerini satmıyoruz, boykot ediyoruz" yazısı asarak, Fransa'ya tepkilerini göstermek için başka ülkelerden ürün temin etmeye başladıklarını belirtti.

-"Fransa'nın yalanları ortaya çıktı"

Muhammed, son yıllarda Avrupa'da İslamiyete yönelişin artmasının kıtadaki liderleri endişelendirdiğini, Müslümanlara ve değerlerine yönelik çirkin saldırı ve uygulamaların bunun bir sonucu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Muhammed, Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

Üniversite Öğrencisi Muhammed Eşref de kimsenin dinine hakaret etme hakkına sahip olmadığını belirterek, "İslami değerlerimize hakarete destek olan Fransa ve liderine yazıklar olsun. Müslümanlar birlik olarak bunu yapanları pişman edebilir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'e hakaretin bir Müslümanın kesinlikle kabul edebileceği bir şey olmadığını dile getiren Mücahid Muhammed de, barış ve özgürlüğü desteklediğini iddia eden Fransa'nın yalanlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor
Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor
Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor
Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor

Hz.Muhammed, Fransa, İslam, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor - Son Dakika


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