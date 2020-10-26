Sudanese people protest against normalization with Israel - Son Dakika

OCTOBER 26: Demonstrators, mostly university students, gather in front of Faculty of Medicine of University of Khartoum during a protest against government's decision to resume diplomatic and commercial relations with Israel, in Khartoum, Sudan on October 26, 2020.

Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Herhangi bir can kaybı yok, operasyon devam ediyor