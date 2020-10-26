Sudanese people protest against normalization with Israel - Son Dakika

Sudanese people protest against normalization with Israel
26.10.2020 22:32
OCTOBER 26: Demonstrators, mostly university students, gather in front of Faculty of Medicine of University of Khartoum during a protest against government's decision to resume diplomatic and commercial relations with Israel, in Khartoum, Sudan on October 26, 2020.
OCTOBER 26: Demonstrators, mostly university students, gather in front of Faculty of Medicine of University of Khartoum during a protest against government's decision to resume diplomatic and commercial relations with Israel, in Khartoum, Sudan on October 26, 2020.
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