Son Dakika Haberleri: Sudanlı Müslümanlardan "Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Sudanlı Müslümanlardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sudanlı Müslümanlardan "Barış Pınarı Harekatı'na destek

6 dakika önce

Sudanlı Müslümanlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Sudanlı Müslümanlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua etti.

Türk Kızılay, Sudan'ın kuzeyinde selden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayın kurduğu çadır kentteki etkinlikte, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Mehmetçik ve Türkiye için dulalar edildi.

Başkentteki Hartum'daki Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ait özel yurtta eğitim alan lise öğrencileri de Türk ordusu için Fetih Suresi okudu.

Sudanlı Müslümanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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