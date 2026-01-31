Sude'nin Cesareti: Kadınlar İçin İlham Kaynağı - Son Dakika
Sude'nin Cesareti: Kadınlar İçin İlham Kaynağı

Sude\'nin Cesareti: Kadınlar İçin İlham Kaynağı
31.01.2026 13:42
22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude, dolmuş şoförlüğü yaparak kadınlara örnek oluyor.

Sakarya'da 22 yaşındaki ebelik öğrencisi, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başladığı dolmuş serüvenini, ehliyetini aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Hayalini gerçekleştiren genç kız, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor.

Kocaali ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki ebelik öğrencisi Sude Naz Topçu, çocuk yaşta babasının yanında muavinlik yaparak başladığı dolmuş serüvenini, ehliyetini ve gerekli evraklarını aldıktan sonra direksiyon başına geçerek sürdürüyor. Yolcuların ve çevredekilerin dikkatini çeken genç kadın, cesareti ve azmiyle tüm kadınlara örnek teşkil ediyor. Topçu'nun davranışı, özellikle genç kızlara kendi hayallerini gerçekleştirme hususunda ilham veriyor.

"Cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim"

Dolmuş şoförlüğüne başlama hikayesinden bahseden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sude Naz Topçu, "Ben bu işe küçük yaşlarda Kocaali ilçesinde babamın çalıştığı durakta başladım. Kullandığım minibüste büyüdüm. Babamın yanında muavinlik yaparak buralara geldim. Şimdi de minibüsün direksiyonunda ben varım. Zamanla baba mesleği olarak gelişti, bende cesaretim ve kendime olan güvenimle ilerledim. Beni şoför koltuğunda gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Bazı vatandaşlar, minibüse adım atar atmaz, "Ağabey" diyor ama gördükten sonra "Abla, pardon" diyorlar. Ama birçok kişi gururla bakıyor özellikle kadınlar, örnek bir kişilik olduğumu düşünüyorlar. Herkesin desteğini hissediyorum. Normal bir otomobili sürerken en fazla 4 kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz ama ben bu minibüste çok fazla insanın sorumluluğunu alıyorum. Trafikte de tüm insanların sorumluluğunun bende olduğu düşüncesiyle ilerliyorum yolda ve olabildiğince maksimum seviyede dikkatli oluyorum" dedi.

"Hiç kimseye ihtiyacımız yok, kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var"

Kadınlara çağrıda bulunan Topçu, "Kadınlar benimle gurur duyuyor ama illaki kınayanlarda oluyordur. Kadınlar kendilerine güvendikleri sürece her şeyi başarabilirler. Hiç kimseye ihtiyacımız yok, her alanda sadece kadınların kendilerine olan güvenine ihtiyacı var" dedi.

"Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek"

Vekaleten durak başkanlığı yapan Muzaffer Tayfun, "Kızımız, üniversite okuyor ve çalışkan. Hevesli bir genç ve biz hevesli gençleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Kadınların her dalda iş yapabileceğine güzel bir örnek. Ben kadınların bu işe eğilim göstermesini istiyorum. Genelde kadınlar için araç kullanamaz diye bir ön yargı var bu şekilde ön yargıyı yenmiş oluyoruz ve kızlarımızın neleri başardığını göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Son Dakika Yerel Sude'nin Cesareti: Kadınlar İçin İlham Kaynağı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sude'nin Cesareti: Kadınlar İçin İlham Kaynağı - Son Dakika
