Suğla gölü havzasında su altında kalan tarım arazileri incelendi - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinin tarım arazilerinin bulunduğu Suğla gölü havzasında inceleme yapıldı.

Bölgedeki tarım arazilerini inceleyen Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk çiftçilerin talepleri üzerine Seydişehir Ziraat Odası, Ahırlı İlçe Tarım Müdürlüğü ile Suğla arazilerindeki su baskınlarından dolayı zarar gören çiftçilerin arazilerini incelediklerini söyledi.

Bu sene yağışlar sonrasında normalden daha fazla su altında kalan Suğla arazisinde vatandaşların tohumlarının toprak altında kalmasından dolayı zararlar yaşadığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu afet durumundan dolayı çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına bölgedeki İlçe Tarım Müdürlüklerimiz zarar tespiti yapmış, üreticilerimizin mağduriyetlerin giderilmesi adına ön rapor tutulmuştur. Bozkır Ziraat Odası ve Seydişehir Ziraat Odası olarak faaliyet alanımıza giren bu bölgedeki üreticilerimizin zararlarının bir an önce karşılanarak tekrardan dikim için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."