Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" semineri düzenlendi.



Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkan Vekili Ahmet Karagönen, Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Lafcı, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Alaşan, ilçe merkez muhtarları ve daire amirleri katıldı. Toplantı, Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Lafcı'nın "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" 2020-2021 Eylem Planı kapsamında günün anlam ve önemi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile devam etti. Lafcı'nın konuşmasının ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya konu ile ilgili bilgiler aktardı. Toplantı "Kadına Yönelik Şiddete Hayır"projesi ile ilgili soru cevap şeklinde devam etti.



Şuhut Kaymakamı Kaya, Türkiye'de tüm mülki amirlerin başkanlığında 891 ilçede kadına şiddete dur demek için kadına şiddet eylem planlarının hayata geçirilebilmesi için topyekün bir mücadele anlayışı ile toplantılara başladıklarını söyledi. Kaya, "Bizde Şuhutumuzda destekçilerimizle beraber kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, muhtarlarımız ile beraber böyle bir toplantı yaptık. Biz kadına şiddete dur demek için Şuhutumuza söz verdik. Bütün kuruluşlarımızdan STK'larımız ve kuruluşlarımızdan sözümüzü aldık. İnşallah acılarımızın en az olduğu bir ilçe olacak. Kadın ve erkeğin eşit, mutlu bir şekilde yaşamış olduğu, hür ortamlarının fazla olduğu bir ilçe anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu konuda da farkındalık oluşturmak için yine ilçemizde Şuhut Meslek Yüksek Okulu Reklamcılık Bölümü ile de İlçe Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız ünitesinde bir çalışma yaptık. Bunun da toplumumuzun tüm kesimlerine örnek olmasını temenni ediyorum. Kadına şiddete dur diyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR