Şuhut'ta karate kuşak sınavı yapıldı
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Şuhut Belediye Hisarspor Kulübünün karate branşında kurs gören farklı yaş gruplarından 30 sporcusu karate kuşak sınavına girdi.
Şuhut
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Belediye Hisarspor Kulübünün karate branşında kurs gören farklı yaş gruplarından 30 sporcusu karate kuşak sınavına girdi.
Şuhut Belediyesi Sporcu Eğitim Merkezinde düzenlenen karate kuşak sınavında, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Şuhut Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt da minik sporculara destek için yerini aldı. Karate kuşak sınavına giren 30 minik sporcudan 17 sporcu beyaz kuşaktan sarı kuşağa başarıyla geçerken, 13 sporcu ise sarı kuşaktan turuncu kuşağa geçti. - AFYONKARAHİSAR
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