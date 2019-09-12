Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta 'Öncelik Yaya' geçidi çalışması
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Şuhut'ta 'Öncelik Yaya' geçidi çalışması

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın bazı mahalle ve köy ilkokullarının önündeki yollarda 'Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.

Şuhut'ta 'Öncelik Yaya' geçidi çalışması, System.String[]

Afyonkarahisar'ın bazı mahalle ve köy ilkokullarının önündeki yollarda 'Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2019'da başlattığı 'Öncelik yaya' uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Karaadilli beldesine bağlı Zafer, Erenler ve Çağlayan mahalleleri ile Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar, Atlıhisar Yarışlı ve Anayurt köylerindeki ilkokul önlerinde gerçekleştirildi. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 'öncelik yaya' projesi kapsamında gerçekleştirilen yaya geçidi çizgi çalışmaları tamamlandı.


'Öncelik Yaya' projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara, Şuhut ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu katıldı.


Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, minik ilkokullardaki öğrencileri sınıflarında ziyaret ederken, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve trafik timleri tarafından minik öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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