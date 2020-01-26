Şuhut'ta 'Toprak Dede' fidan dikilerek anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şuhut'ta 'Toprak Dede' fidan dikilerek anıldı - Son Dakika

Şuhut'ta 'Toprak Dede' fidan dikilerek anıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde lise öğrencileri, 97 yaşında yaşamını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı fidan dikerek andı.

Şuhut'ta 'Toprak Dede' fidan dikilerek anıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde lise öğrencileri, 97 yaşında yaşamını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı fidan dikerek andı.


'Toprak Dede' olarak tanınan Hayrettin Karaca anısına Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Şuhut Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde öğretmen ve öğrenciler fidan dikti. Etkinlikte Şuhut Orman İşletme Şefliğinden temin edilen fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, "TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın vefatından dolayı tabii ülkemize çok şeyler kazandırmış, Türkiye'nin çölleşmesini önlemiş, ağaçlandırması ile birçok çalışmalar yapmış, dünyanın en büyük vakfını kurmuş bir kişiyi yad edebilmek amacıyla bugün Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine Hayrettin Karaca'nın anısına ağaçlarımızı diktik. Allah rahmet eylesin. Hayırlı olsun. Bayrağı devralan diğerlerini TEMA Vakfı ile Türkiye'nin çölleşmesini engelleyecek çalışmalarla devam edeceğine inanıyoruz. Bizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunlara sonsuz katkı sağlıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Hayrettin Karaca, Türkiye, Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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