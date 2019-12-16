Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - Son Dakika

Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri

6 saat önce

-Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmesinden kısa süre önce çekilen görüntüleri cinayete ilişkin soruşturma dosyasında bulunuyor.

-Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmesinden kısa süre önce çekilen görüntüleri cinayete ilişkin soruşturma dosyasında bulunuyor. Görüntüler, saldırıya uğramadan önce Hablemitoğlu'nun alışveriş yaptığı süpermarkete ait.

Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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