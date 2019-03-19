Suikastçı Filmi

Michael’ın babası, o çocukken uyuşturucu skandalından hüküm giymiş bir dedektiftir. Cleveland
polis departmanında göreve başlayan çaylak dedektif Michael, ölmüş babasının gölgesinden çıkmak için çabalamaktadır. Babasının meslekten men edilmesine neden olan skandalı sorma imkanı bulamayan Micheal, hayatını onun gölgesi altında yaşamaktan fazlasıyla bunalmıştır. Şimdi ise babasının gölgesinden kurtulmak ve kendini katılmak için eline büyük bir fırsat geçer. Polisin elinde bulunan 1 milyon değerindeki uyuşturucu çalınıp, üstüne davayı yürüten dedektif ölünce Micheal davayı almak için amirine yalvarır. Eline geçen fırsatı kaçırmak istemeyen Michael, davayı almayı başarınca hızla çalışmalara başlar. Soruşturma ilerledikçe davanın asıl yüzünü öğrenen Michael, bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışan suikastçılarla savaşmak zorunda kalır. Yönetmen:
David A. ArmstrongSenaryo:
Edward Lee Cornett, Valerie GrantOyuncular: Justin Chatwin
, Peter Stormare
, Mark Thompson
, Robin Thomas
, Yancy Butler
, Elizabeth Anweis, Rich Grosso, Dontez James, Christopher Mele, Matt O'Shea, Allen O'Reilly, AnnMarie Cipolla, Jordan Whalen, Melvin Bender, Lauren Ashley Berry, Edward Lee Cornett, Greg Violand, Maryanne Nagel, Amanda Lewan, Agnes HerrmannFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The Assassin's CodeYapımcı Firma:
Serious Stooges FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
03.05.2019Suikastçı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.