Son Dakika Haberleri: Suikastçı Filmi

Suikastçı Filmi

23 dakika önce

Suikastçı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Suikastçı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Michael’ın babası, o çocukken uyuşturucu skandalından hüküm giymiş bir dedektiftir. Cleveland polis departmanında göreve başlayan çaylak dedektif Michael, ölmüş babasının gölgesinden çıkmak için çabalamaktadır. Babasının meslekten men edilmesine neden olan skandalı sorma imkanı bulamayan Micheal, hayatını onun gölgesi altında yaşamaktan fazlasıyla bunalmıştır. Şimdi ise babasının gölgesinden kurtulmak ve kendini katılmak için eline büyük bir fırsat geçer. Polisin elinde bulunan 1 milyon değerindeki uyuşturucu çalınıp, üstüne davayı yürüten dedektif ölünce Micheal davayı almak için amirine yalvarır. Eline geçen fırsatı kaçırmak istemeyen Michael, davayı almayı başarınca hızla çalışmalara başlar. Soruşturma ilerledikçe davanın asıl yüzünü öğrenen Michael, bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışan suikastçılarla savaşmak zorunda kalır.


Yönetmen: David A. Armstrong
Senaryo: Edward Lee Cornett, Valerie Grant
Oyuncular: Justin Chatwin, Peter Stormare, Mark Thompson, Robin Thomas, Yancy Butler, Elizabeth Anweis, Rich Grosso, Dontez James, Christopher Mele, Matt O'Shea, Allen O'Reilly, AnnMarie Cipolla, Jordan Whalen, Melvin Bender, Lauren Ashley Berry, Edward Lee Cornett, Greg Violand, Maryanne Nagel, Amanda Lewan, Agnes Herrmann
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Assassin's Code
Yapımcı Firma: Serious Stooges Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 03.05.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Cleveland, Sinema
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