Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış

07.04.2026 13:05
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile ilgili yıllar önce yaşadıkları dikkat çekici bir anıyı anlattı. Ovalı’nın, Yılmaz Erdoğan’ın evinde geçen ve Caner Erkin’in “Hayatımda hiç kitap okumadım” itirafıyla sonuçlanan hikâyesi kısa sürede gündem oldu.

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ovalı, Yılmaz Erdoğan’ın Caner Erkin’i ilk başta sahadaki agresif tavırları nedeniyle sevmediğini söyledi.

Ovalı, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Caner’i sahadaki agresifliği yüzünden başta hiç sevmemişti. Hatta bana ‘Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?’ demişti."

KÜTÜPHANEDE GELEN İTİRAF

Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün yaşanan diyaloğu da anlattı. Ovalı, büyük bir kütüphanenin önünde yaşanan anı şu sözlerle aktardı:

"Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum."

Caner Erkin’in verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı.

"Döndü ve ‘Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi."

SESSİZLİK SONRASI SEMPATİ KAZANDI

Ovalı, bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin’in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan’ın hoşuna gittiğini belirtti.

"İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz abi’nin çok hoşuna gitti. ‘En azından dürüst’ dedi ve o günden sonra Caner’i çok sevmeye başladı."

İLK KİTAP KÜÇÜK PRENS OLDU

Şükran Ovalı, yaşanan bu olayın ardından Caner Erkin’e ilk kitabını kendisinin okuttuğunu da söyledi. Ovalı, eşine Antoine de Saint-Exupéry’nin dünyaca ünlü eseri Küçük Prens’i okuttuğunu belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    O gün bu gün bir arpa boyu yol alamamış ya okuduğu kitaplarda iş yok yada okuyomus gibi yapmış futbol caneri bıraktı daha halen aynı agresiflikte 5 0 Yanıtla
  • Turgut ÖZMÜŞ Turgut ÖZMÜŞ:
    canerin agrasifliği cahilliğinden'dir. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
