Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı - Son Dakika

Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı

Adana'da dün atladığı sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan gencin, "Cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim" notu bıraktığı öğrenildi.

Dün saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet B. Ş.'ye (17) ait olduğu belirlendi. ATLAMADAN ÖNCE KIYAFETLERİNİ ÇIKARMIŞ Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet B. Ş.'nin, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü. TELEFONDA DİKKAT ÇEKEN NOT Polis gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında gencin cep telefonunu inceleyen polis, gencin, "Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim" notu bıraktığını belirledi. Öte yandan ailesinin, bir süre önce Ahmet B. Ş. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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