Üye Girişi
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı - Son Dakika

Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı

22.06.2021 10:46

Adana'da dün atladığı sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan gencin, "Cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim" notu bıraktığı öğrenildi.

Dün saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet B. Ş.'ye (17) ait olduğu belirlendi.

Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı

ATLAMADAN ÖNCE KIYAFETLERİNİ ÇIKARMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet B. Ş.'nin, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü.

Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı

TELEFONDA DİKKAT ÇEKEN NOT

Polis gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında gencin cep telefonunu inceleyen polis, gencin, "Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim" notu bıraktığını belirledi.

Öte yandan ailesinin, bir süre önce Ahmet B. Ş. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Eşyalarımı almayın notu kaldı

Huzurevleri Mahallesi, İntihar, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi 10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama: 3. doz gerekliliği aşıya pazar arama çalışmalarından bir tanesi 10:22 Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama: 3. doz gerekliliği aşıya pazar arama çalışmalarından bir tanesi
Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti 10:18 Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti Yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar! Arkeologlar Şanlıurfa'da yeni bir keşif yaptı 10:09 Yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar! Arkeologlar Şanlıurfa'da yeni bir keşif yaptı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti 09:54 Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi 09:19 Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi

Son Dakika Haberleri
10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı
10:55 Çılgın at kontrolden çıktı! Dünyaca ünlü meydanı birbirine kattı
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
10:17 Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti
10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş
10:01 Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü
09:58 Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
09:57 Kılıçdaroğlu'nun "boomer" göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek?
Çılgın at kontrolden çıktı! Dünyaca ünlü meydanı birbirine kattı Çılgın at kontrolden çıktı! Dünyaca ünlü meydanı birbirine kattı         
10:55
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Kripto para piyasasına girmek isteyen Emrah, kendi coin'ini çıkaracak Kripto para piyasasına girmek isteyen Emrah, kendi coin'ini çıkaracak         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayıp intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayıp intihar etti         
10:17
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım         
08:23
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 10:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement