Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

30 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, otlamaya çıkan ve sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, otlamaya çıkan ve sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Baykuş Mahallesi'nde otlatmaya çıkan ineği bulamayan sahibi Bakır Olgun, çevrede arama yaptı. Kısa süren aramanın ardından kaybolan ineğinin sulama kanalına düştüğünü gören  Olgun, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti. İneğin sahibi Bakır Olgun, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

Akçakale, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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