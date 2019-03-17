Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin'e bağlı Duruca Mahallesi'nde oturan Aziz Atay'a ait inek, sulama kanalı kenarında otlarken kanala düştü. Yaklaşık 5 saat sonra ineği almak için bölgeye giden Atay, ineği çamura saplanmış halde gördü. Bir süre ineğini saplandığı çamurdan kurtarmaya çalışan Atay, bunda başarılı olamayınca Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği saplandığı çamurdan kurtardı. İneğinin kurtarılmasına sevinen Aziz Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, İtfaiye, 3. Sayfa
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