Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi

04.07.2022 15:24
Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sulama kanalında ekili vaziyette 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sulama kanalında ekili vaziyette 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi Arkazmak mevkiindeki sulama kanalı içerisinde yasadışı Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, sulama kanalına operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada boyları 70 ile 160 santimetre arasında değişen toplam 87 kök kenevir bitkisi bulundu.

Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında 87 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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