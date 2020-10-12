Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor - Son Dakika

Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor

12.10.2020 16:09
Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde bakım onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi Ağıl-2 Mevkii'nde bulunan tarımsal sulama tesisinin motopomp grubu arızası, satın alma yoluyla giderildi. 30 HP gücündeki düşey milli motorun bakım onarımı yapıldı ve kademesi yenilenerek tesis, faal hale getirildi.

"Beyobalı çiftçilerden teşekkür"

Sulama tesisinden faydalanarak arazilerini sulayan Beyobalı çiftçiler, kurak geçen sezonda arızanın giderilerek ihtiyaç duydukları suya kavuştukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, milli ekonominin gelişimi için tarımsal üretimin oldukça önem arz ettiğini vurgulayarak, "Üretimde devamlılığının sağlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor
Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor
Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyoba Mahallesi, Akhisar, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sulama tesislerine büyükşehir desteği devam ediyor - Son Dakika

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