Süleyman Şah Türbesi'nin Kontrolü Suriye Ordusuna Geçti

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin geri çekilmesinin ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

Suriye ordusu, varılan ateşkes anlaşması kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin çekildiği bölgelerde konuşlanmayı sürdürüyor. Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Halep'in Münbiç kırsalında yer alan Karakozak köyünde kontrolü sağladı.

Suriye ordusuna bağlı 76. Tümen tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Suriyeli askerler tarihi türbe önünde bir araya gelerek, bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerinin tamamen meşru hükümet güçlerinin denetimine geçtiğini duyurdu.

Görüntüde konuşan askeri yetkili, "Bizler Suriye Arap Ordusu 76. Tümen'den kardeşleriniziz. Şu anda Karakozak köyünde, Süleyman Şah Türbesi'nin önündeyiz. Burası SDG ve PKK çetelerinin pisliğinden temizlenerek özgürleştirilmiştir. Şu an itibarıyla köyün tamamı dost unsurların kontrolündedir" dedi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın naaşının bulunduğu türbe, 1921 Ankara Antlaşması çerçevesinde Türk toprağı olarak kabul ediliyor. 2015 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle türbe, Türkiye tarafından geçici olarak sınır hattına yakın olan Eşme Köyü'ne taşınmıştı. Türbe, halen Eşme Köyü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altında bulunuyor. - ŞAM