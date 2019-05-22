Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Süleyman Soylu Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

10 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Süleyman Soylu Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar bakan Soylu ile fotoğraf çekildi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. 

Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Soylu'ya Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan Mevlüt Adıgüzel Anadolu Lisesi'nin eğitime açılabilmesi için okulun üzerinden geçen gerilim hattının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayan Soylu, konunun takipçisi olacağını söyledi. 

Mısır Çarşısı ziyaretinin ardından çiçek pazarı esnafını da ziyaret eden Soylu, Esenyurt'ta bir iftara katılmak üzere buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Süleyman Soylu'nun esnaf ziyareti

-Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Süleyman Soylu'nun Diyarbakır Valisini araması

-Genel ve detay
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:50 Kaynak: DHA
Eminönü, Mısır, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]