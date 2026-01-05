Süleymaniyeli Genç, Avrupa Hayaline Donarak Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Süleymaniyeli Genç, Avrupa Hayaline Donarak Veda Etti

Süleymaniyeli Genç, Avrupa Hayaline Donarak Veda Etti
05.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Irak'tan Avrupa'ya gitmek isteyen Ali Yunus Kerimi, Şırnak'ta donmuş olarak bulundu.

Avrupa'ya gitmek için Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinden yola çıkan şahsın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde donmuş halde cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Tepezerine köyünden Avrupa hayali ile yola çıkan Ali Yunus Kerimi, 27 Aralık'ta ailesi ile yaptığı en son telefon görüşmesinde Uludere ilçesi Ortasu köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, 2 askeri güvenlik kulesi arasında mahsur kaldığını ve zor durumda olduğunu fırtınaya yakalandığını bildirdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Ailenin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından İHA destekli yapılan arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ortasu köyüne yaklaşık bin 600 metre mesafede, kar altında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda Kerimi'nin vücudunda herhangi darp-cebir izine rastlanmadığı, hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda otopsi işlemleri yapılmak üzere Kerimi'nin cenazesi Uludere Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İşlemlerin ardından cenazenin Kerimi'nin ailesine teslim edildiği, defnedilmek üzere Süleymaniye'ye götürüldüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Şırnak, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Süleymaniyeli Genç, Avrupa Hayaline Donarak Veda Etti - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
21:58
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 04:27:28. #7.11#
SON DAKİKA: Süleymaniyeli Genç, Avrupa Hayaline Donarak Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.