Son Dakika Haberleri: Sultan 2'nci Abdülhamid Han Kabri Başında Anıldı

Sultan 2'nci Abdülhamid Han Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid Han, ölümünün 101'inci yılında kabri başında anıldı.

Sultan 2'nci Abdülhamid Han Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid Han, ölümünün 101'inci yılında kabri başında anıldı. Vefatının 101'inci yılında 2'nci Mahmut Türbesi'nde bulunan kabri başında anılan 2'nci Abdülhamid Han için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Türbeye gelen vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, 2'nci Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan Abdülhamid devrini anlamanın sadece geçmişi değil, bu dönemi de anlamakla eşdeğer olduğunu söyleyen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Sultan Abdülhamid yakın tarihimizde de derin izleri olan Osmanlı sultanlarından birisidir. Aslında uzun Osmanlı asırları içerisinde de kendine mahsus ve yaşadığımız zaman dilimini etkileyen bir dönemde padişahlık yapmıştır. Bayındırlık faaliyetleriyle, kültürel faaliyetleriyle, eğitim alanındaki faaliyetleriyle, ulaşım ve iletişim alanındaki faaliyetleriyle, sağlık alanındaki faaliyetleriyle sadece İstanbul'u ve Anadolu coğrafyasını değil, aslında bütün imparatorluk coğrafyasını kuşatan bir etki alanına sahiptir. ve Sultan Abdülhamid'in etki alanı yaşadığı zamanla sınırlı olmayıp günümüze de intikal eden bir dönemi oluşturmaktadır" dedi.

"SULTAN HAMİD DEVRİNİ ANLAMAK SADECE GEÇMİŞİ DEĞİL, BUGÜNÜ DE ANLAMAKLA EŞDEĞER"

Vefatının 101'inci yıl dönümünde 2'nci Abdülhamid'i rahmetle andıklarını söyleyen Yılmaz, "Yaşadığımız zaman dilimini anlamak, olayları anlamak, kavramları anlamak için sağlıklı bir yaklaşım içerisinde ilmin kaynaklarına müracaat ederek, tarihçilerin ortaya koyduğu veriler doğrultusunda Sultan Hamid devrini doğru anlamamız gerekiyor. Sultan Hamid devrini anlamak bir anlamda sadece geçmişi değil, bugünü de anlamakla eşdeğer bir özellik taşıyor. Bugün de vefatının 101'inci yıl dönümü. Ülke olarak, millet olarak ve kurumlar olarak Sultan 2'nci Abdülhamid'i rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

"NECİP FAZIL'IN SÖYLEDİĞİ GİBİ SULTAN ABDÜLHAMİD'İ ANMAK HER ŞEYİ ANLAMAK OLACAKTIR"

Dedesini anma törenine katılan Kayıhan Osmanoğlu ise, "Burada hatimler okundu, dualar okundu. Tabii ki burada duygusal anlar yaşadık hep birlikte. Allah razı olsun. ve hala da gelmeye devam ediyorlar sağ olsunlar. Kur'an-ı Kerimler devam ediyor, inşallah da gün boyu devam edecek. Bugün burada yemek ikramlarımız oldu, devam edecek inşallah gün boyunca. Akşama kadar devam edecek. Aile adına geldim. Dedemize burada dualar ettik. Tabii ki sürekli gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl'ın söylediği gibi Sultan Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır" dedi.

(Serdar Ünal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

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