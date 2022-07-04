Sultanahmet Camii yıllar sonra ilk kez böyle görüntülendi

Osmanlı mimarisinin 6 minareli tek camisi olarak tüm ihtişamıyla İstanbul'un siluetini süsleyen Sultanahmet Camii'nde 4 minarenin restorasyonu tamamlandı. Yıllar süren restorasyon süreci sırasında nadiren gözüken minareler, iskelelerin sökülmesinin ardından havadan görüntülendi.

İstanbul'un en görkemli yapılarından Sultanahmet Camii tarihinin en teferruatlı restorasyon süreci devam ediyor. 6 Temmuz 2017 yılında başlayan restorasyon sürecinde geçen 6 yılın ardından ana kubbe, ince kalem işleri ve 4 minarenin restorasyonu gibi büyük işlerin çoğu tamamlandı. Caminin dış cephesinin arka kısımlarında ise iskeleler halen duruyor. Avlu içerisinde ve dış cephede restorasyon işlemlerine devam ediliyor. Osmanlı mimarisinin 6 minareli tek camisi olan Sultanahmet Camii'nin restorasyon sürecinde ibadet de yapılabiliyor. Diğer yandan ise caminin belirli kısımları yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık bırakıldı. Yabancı turistler tarafından çinileri dolayısıyla "Blue Mosque" (Mavi Cami) diye isimlendirdikleri Sultanahmet Camisi, bugüne kadar 5 kez restorasyon gördü. Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya, Ayasofya'nın karşısına yaptırılan ve 1617'de ibadete açılan Sultanahmet Camii'nin restorasyonunda 6 yılın ardından çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı. - İSTANBUL