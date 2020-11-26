Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de bir kişinin ölümle tehdit edilmesi ve iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İlçede esnaf olan E.B'nin ilişkisi bulunan Ö.T. ile ayrıldıktan sonra problemler yaşadığını, farklı numaralardan aranarak ölümle tehdit edildiğini ve iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerini kurşunlayan şüphelilerin para tahsil etmek için tekrar iş yerine geleceği bilgisini edinen polis ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edillen kadın şüpheli Ö.T. ve parayı tahsil etmeye çalışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren polis, örgüt lideri olduğu değerlendirilen "dayı" lakaplı şüpheli Y. K'yı da yakalarken, yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 cep telefonuna el koydu.

Yaklaşık 75 güvenlik kamera görüntüsü inceleyen polis ekipleri, iş yerini örgüt lideri Y.K. ile M. İ'nin kurşunladığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "tehdit","mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.