Sultanbeyli\'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen sakinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Dışarı çıkamayan sakinler yardım gelmesini bekledi.

12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 kişi dumandan etkilendi. Bunların bazıları ambulansta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.