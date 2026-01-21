Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

21.01.2026 14:17  Güncelleme: 14:49
Sultanbeyli' 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimi bina sakinleri çatıya çıkarak yardım gelmesini bekledi. Yangında 12 kişi dumandan etkilendi ve bazıları hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen sakinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Dışarı çıkamayan sakinler yardım gelmesini bekledi.

12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 kişi dumandan etkilendi. Bunların bazıları ambulansta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.
Dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

