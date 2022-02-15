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Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2022 14:49
Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yasemin Sürümlü, Abdurrahmangazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yasemin Sürümlü, Abdurrahmangazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan acılı baba, eşinin evdeki diğer 3 çocuğu kurtardığı esnada Yasemin'in evde kaldığını belirterek, "Yukarıda 3 tane daha vardı, annesi onları kurtarırken Yasemin'in de aşağıda olduğunu sanıyordu" dedi.

Sultanbeyli'de Yeni Yol Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yasemin Sürümlü (12) isimli engelli çocuk Sultanbeyli'de Abdurrahmangazi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.

"Annesi diğerlerini kurtarırken Yasemin'in de aşağıda olduğunu sanıyordu"

Cenazede konuşan acılı baba Ali Sürümlü, "Engelli özel bir kızımız vardı. 3 tane daha yukarıda vardı, annesi onları kurtarırken Yasemin'in de aşağıda olduğunu sanıyordu. Sonrasında alevler tutuşuyor ve sonrasında yukarı çıkamıyorlar. Alevler olduğu gibi evi sarıyor Yasemin de odada mahsur kalıyor" dedi.

"Yangının sebebi belli değil"

Hayatını kaybeden Yasemin Sürümlü'nün kuzeni Yusuf Aslan, "Olay saat 17.20 sıralarında gerçekleşiyor. Olay sırasında annesi 3 çocuğunu aşağı indiriyor. Yasemin de aşağı inerken annesinden habersiz yukarı çıkıyor. Yukarı çıkınca alevler çıkıyor. Bundan sonra zaten yukarıdan annesi fırsat bulup indiremiyor. O esnada biz oraya vardık, halamı da biz kurtardık indirdik. Yangının sebebi belli değil" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Engelli, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de yangında hayatını kaydeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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