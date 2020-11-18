Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi - Son Dakika

Sultanbeyli'de bulunan meydanlarda, otobüs duraklarında ve pazar yerlerinde sigara yasağına ilişkin yapılan denetimlerde kurallara uymayan toplamda 22 kişiye 19 Bin 800 TL para cezası kesildi. Meydanlarda sigara içen vatandaşlar drone ile tespit edildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu meydanlar ve otobüs duraklarında sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesi 12 Kasım 2020 tarihinde yasaklandı. 13 Kasım 2020 tarihinde yasağın kapsamı genişletilerek pazar yerleri de eklendi.

Sultanbeyli İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan sigara yasağına istinaden Sultanbeyli Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı, tüm otobüs durakları ile pazar yerlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından denetimler aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Sigara yasağına uymayanlar drone ile tespit edildi

Sultanbeyli Kent Meydanı ile Merkez Camii meydanında drone ile yapılan denetimlerde sigara yasağına uymayan vatandaşlar havadan tespit edilerek emniyet ekipleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulandı.

5 günde 19 bin 800 TL ceza kesildi

Sultanbeyli'de bulunan meydanlarda, otobüs duraklarında ve pazar yerlerinde yapılan denetimlerde sigara yasağının başladığı tarihten bugüne kadar kurallara uymayan 22 kişiye 19 Bin 800 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz halk sağlığının korunması ve korona virüsle en sıkı şekilde mücadele etmektir. Kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız kurallara titizlikle uymalarıdır." dedi. - İSTANBUL