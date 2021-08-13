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Sultanbeyli Kaymakamlığı, 82 bin 932 kursiyere ulaştı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 82 bin 932 kursiyere ulaştı

13.08.2021 15:08
Sultanbeyli Kaymakamlığı, 82 bin 932 kursiyere ulaştı, System.String[]

SULTANBEYLİ Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde, "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında 82 bin 932 kişi kursiyer oldu.

SULTANBEYLİ Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde, "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında 82 bin 932 kişi kursiyer oldu. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak" dedi.

Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde, 2017 yılında başlatılan "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında, binlerce kişi farklı alanlarda eğitim aldı. 31 Mart 2017'den 12 Ağustos 2021'e kadar toplam 82 bin 932 kursiyere ulaşılan kampanyada, 60 bin 321 kişiye sertifika verildi.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİLİYOR

Kampanya başladığından bu yana kurslarda, 6.116 kişi okuma yazma eğitimi aldı. Bu kursiyerlerden 3 bin 3'ü ise okuma yazma öğrenerek sertifika edindi. 2018-2021 yılları arasında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, bin 304 mezun öğrenci eğitim aldı ve bu kişilerin 624'ü üniversiteye yerleştirildi. Koronavirüs süresince yapılan hijyen kurslarına kaydedilen 3 bin 232 kişiden 2 bin 658'ine sertifika verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kubilay, "Halk Eğitimi, insanlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, insanlarımızın sosyal hayatlarını canlandırma, onlara istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme; unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatlarını canlandırma ve devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmesi bakımından son derece büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde açtığımız Halk eğitimi kurslarında, 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 82.932 kursiyere ulaşılmıştır. Hedefimiz, 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yeni becerilerle hayatını zenginleştirmek isteyen tüm insanları, halk eğitimi merkezimizin ücretsiz kurslarına bekliyoruz" dedi.

KURSLAR YAZ DÖNEMİNDE DE DEVAM EDİYOR

Halk Eğitimi Merkezi'nde yaz döneminde maske dikimi, bilgisayar işletmenliği, dikiş nakış, okuma yazma ve yabancılara yönelik Türkçe eğitimi kursları veriliyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde, ilçe içerisinde yer alan eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 32 adet kurs açıldı.


Halk Eğitimi Merkezi, Metin Kubilay, Sultanbeyli, Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamlığı, 82 bin 932 kursiyere ulaştı - Son Dakika


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