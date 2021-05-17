SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR - Son Dakika

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR

17.05.2021 14:15

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın Darülaceze Vakfı'yla beraber yürüttüğü 'Sultanbeyli Yaşlılara Sahip Çıkıyor Projesi ile ilçede yaşayan kimsesi olmayan yaşlılara maddi- manevi destek sağlanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın Darülaceze Vakfı'yla beraber yürüttüğü 'Sultanbeyli Yaşlılara Sahip Çıkıyor Projesi ile ilçede yaşayan kimsesi olmayan yaşlılara maddi- manevi destek sağlanıyor. Proje kapsamında yaşlılara sıcak yemek ve temizlik malzemesi dağıtılıyor, doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekipleri ziyaret gerçekleştiriyor. Kaymakam Metin Kubilay, "Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletin şefkat elini onlara uzatmak, yanlarında olduklarımızı göstermek projenin amacı" dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 2018 yılında, 'Sultanbeyli Yaşlılara Sahip Çıkıyor' projesi başlattı. Proje kapsamında ilçede ikamet eden, ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü, kimsesi olmayan ya da yakınlarının bakmak istemediği yaşlılara sıcak yemek, gıda yardımı, kıyafet yardımı, temizlik seti, maske ihtiyaçlarının karşılanması, evleri dışındaki sosyal ortamlara erişimlerini sağlayarak moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla maddi-manevi destek sağlanıyor. Doktor ve psikologdan oluşan sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği yaşlılara koronavirüs salgını ile mücadele konusunda da bilgiler veriliyor. Sağlık ekipleri, yaşlıların sağlık durumunu soruyor, tansiyonunu ölçüyor ve temizlik malzemesi veriyor.

ONLARA SEVGİMİZİ GÖSTERMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ BİR PROJE

Projeyi 2018 yılından beri devam ettirdiklerini belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu projemizde esas, büyüklerimizin ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan ya da kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan büyüklerimize destek çıkmak. Onlara yanında olduklarımızı hissettirmek, bizleri büyüten bugünlere getiren yaşlılarımızla dayanışma içinde olmak, onlara saygımızı ve sevgimizi göstermek amacıyla hazırlanmış bir proje" ifadelerini kullandı.

Yaşlıların kişisel bakımlarının yapılmasına yardımcı olunduğunu kaydeden Kaymakam Kubilay, "Projede gıda ve sıcak yemek ihtiyaçları varsa karşılıyoruz. Sağlık hizmetlerini almalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca pandemiden, 11 Mart 2020'den önce İstanbul'umuzun dini, tarihi, kültürel mekanlarını beraber geziyorduk. Beraber sohbetler gerçekleştirip, müzeleri ziyaret ediyorduk. Pandemiden sonra gezilerimize son verdik ama yine büyüklerimizin yanında olmaya devam ettik. Onların temizlik ihtiyaçları, maske ihtiyaçlarına, giyim ve benzeri ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada gördüğünüz gibi doktorlar ve psikologlar eşliğinde büyüklerimizi ziyaret ederek onları koronavirüs salgını konusunda bilgilendiriyorlar" şeklinde konuştu.

AMAÇ DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ ONLARA UZATMAK

Kaymakam Metin Kubilay şöyle devam etti:

"Bu projeyi Darülaceze Vakfı işbirliğinde yapıyoruz. 300 bin lira destek verdiler bize. 2021 yılında da bu projeye 100 bin lira daha destek çıktı. Projemizi devam ettireceğiz. Bizleri bugüne getiren, büyüten, yetiştiren büyüklerimiz için annelerimiz babalarımız için ne yapsak azdır. Projenin özü de bu. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletin şefkat elini onlara uzatmak, yanlarında olduklarımızı göstermek. Projenin amacı da bu"

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR

Metin Kubilay, Darülaceze, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI, YAŞLILARA SAHİP ÇIKIYOR - Son Dakika


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