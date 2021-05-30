SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahiplerine hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında gıda paketi ve temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen 'Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve temizlik seti dağıttı. Proje kapsamında Darülaceze Vakfı'ndan 301 bin lira hibe destek alınarak koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü bin 310 kişiye gıda paketi, temizlik seti, kıyafet ve sıcak yemek hizmeti verildi. Vefa Ekipleri Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da yalnız yaşayanları ziyaret ederek gıda ve temizlik seti ihtiyaçlarını karşıladı. Ailelerle sohbet eden ekipler, yaşlıların talep ve isteklerini de not aldı.

İHTİYAÇ SAHİBİ, KİMSESİZ VE YALNIZ YAŞAYAN TÜM YAŞLILARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ

Salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yalnız yaşayan tüm yaşlıların hizmetinde olduklarını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında Vefa ekiplerimiz kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla vatandaşlarımıza destek oluyor. Bu ziyaretler sayesinde başımızın tacı olan kıymetli büyüklerimize yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyoruz. İnşallah hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat ederek koronavirüsü yenecek, eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız. ifadelerini kullandı