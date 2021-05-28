Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı - Son Dakika

Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı
28.05.2021 17:19
Emin YEŞİL / KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.
Emin YEŞİL/ KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece saatlerinde yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçiler Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, meslektaşları Kansu Turan ve tüm şehitler adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Cuma namazı çıkışı lokma dağıttı.
Son Dakika Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Tekrar evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Genç kız, olayı hatırlamıyor 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı