Son dakika haberleri... Sultangazi'de cinayette hırsızlık iddiası - Son Dakika

SULTANGAZİ'de vurduğu kişinin hırsız olduğunu öne süren Yüksel Çetin gözaltına alındı.

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yufkacılık yapan Yüksel Çetin sabah saatlerinde oturduğu binanın altında bulunan yufkacı dükkanını açmak için dairesinden ayrıldı. Bir süre iş yerinde duran Çetin, daha sonra evine geri dönmek için merdivenlere yöneldi. Çetin, bina içinde tanımadığı bir kişiyle karşı karşıya geldi. Çetin ile kendisine silah doğrulttuğunu öne sürdüğü kişi arasında boğuşma yaşandı. Yüksel Çetin, boğuşma sırasında bu kişinin elindeki silahı alarak ateş açtı. Yaralanan kişi kaçmaya çalışırken sokakta yere yığıldı. Yüksel Çetin, polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu belirterek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan V.Y tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BENİ TELEFONLA ARADI"Cinayet zanlısı Yüksel Çetin'in olay sonrası kendisini aradığını söyleyen esnaf arkadaşı, " Yüksel beni aradı. Ben de Yüksel kalp krizi geçiriyor zannettim. Çünkü anlattıklarından hiç bir şey anlamamıştım. Daha sonra olay yerine geldim. Baktım bir ceset var, adam öylece orada yatıyor. Yüksel birini vurmuş, sonra polis ve ambulans geldi" dedi. V.Y.'nin hırsızlık amacıyla binaya girdiği öne sürülürken Yüksel Çetin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.