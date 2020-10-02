Sultangazi Yayla Mahallesi'nde M.Ş.(36) isimli eniştesi, 6 yaşındaki kız çocuğu E.K.K.'nin eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. M.Ş. çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti. Çocuğun babası S.K.(47) ise, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis, çocuğun babası S.K. ile eniştesi M.Ş. gözaltına alındı. İki kişi emniyetteki ifadesinin ardından, "Anne Babanın Çocuklara Zarar Verecek Şekilde Davranması, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali ve Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükümlülüğün İhlali" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:33 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sultangazi'de çocuğa silah verilmesi: 2 gözaltı - Son Dakika