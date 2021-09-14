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Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika

Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi

14.09.2021 12:26

Sultangazi ilçesinin neredeyse tüm mahallelerinde görülen dantel böcek evleri istila etmiş durumda. İnsan vücudu da dahil olmak üzere her yere yapışan böceklerden dolayı vatandaş isyanda.

Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi'de sık sık görülmeye başlandı.

EVLERİ İSTİLA ETMEYE BAŞLADI

İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.

Sultangazi'de dantel böcek istilası! Vatandaş canından bezdi

"YOLDA YÜRÜRKEN BİLE ÜZERİMİZE YAPIŞIYORLAR"

Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, "Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor" dedi.

Sultangazi'de dantel böcek istilası! Vatandaş canından bezdi
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
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