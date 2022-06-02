Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü - Son Dakika
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Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü

02.06.2022 14:54
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü

SULTANGAZİ'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz (26) çıkan tartışma sonucu öldürüldü.

SULTANGAZİ'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz (26) çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Polis olayla ilgili aralarında eski sevgili Hemşire Zehra E.'nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahı bir komşularına verip saklamaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler cinayetle ilgili iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 1473 sokakta geçen pazartesi saat 08.30'da meydana gelen olayda Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Murathan Yılmaz'ın bir aile sağlık merkezinde hemşirelik yapan eski sevgilisi Zehra E.'nin evinin önünde öldürüldüğünü belirledi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Murathan Yılmaz'ın Zehra E. ile tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi.  Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.

Geçen Nisan ayında alınan kararın ardından genç kızın çevresinde dolaşmaya devam ettiği öğrenilen şüphelinin olay günü de evinin önüne gelerek Zehra E.'nin dışarı çıkmasını beklediği tespit edildi. Ancak Zehra E.'nin ailesinden bazı kişilerin evin önünde bekleyen Murathan Yılmaz'ı fark etmesi üzerine tartışma yaşandığı belirlendi. Bu tartışma sırasında Murathan Yılmaz'ın 3 yerinden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIBu gelişme üzerine Zehra E.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin olayda kullanılan silahı komşularına vererek delilleri karartmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Murathan Yılmaz'ın öldürdükleri iddialarını kabul etmedikleri suçu birbirlerine atmaya çalıştıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E.(59), Mehmet E.(21), Mustafa E.(56), Zahide E.(35), Baran E.(28), Türkan E.(50), Mehmet E.(42), Aysel E.(52), Zehra E.(25), B.E.(15), Nusret B.(48), Demir K.(42) adliyeye sevk edildiler.


Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü
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SULTANGAZİ'DE ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ SULTANGAZİ'DE ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ Sultangazi'de yolda çökme Sultangazi'de yolda çökme
Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü - Son Dakika


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