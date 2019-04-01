Sultangazi'de Gecekondu Yangını - İstanbul
11 dakika önce
Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi
'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Habipler
Mahallesi 2705 Sokak'taki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, müdahale ederek söndürdü
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:07 Kaynak: AA
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