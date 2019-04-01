Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Gecekondu Yangını - İstanbul

Sultangazi'de Gecekondu Yangını - İstanbul

11 dakika önce

Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Habipler Mahallesi 2705 Sokak'taki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, müdahale ederek söndürdü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:07 Kaynak: AA

İtfaiye, Sultangazi, Güncel
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