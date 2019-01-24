Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
49 dakika önce
*Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi.
* Sultangazi
'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,
Sultangazi Mahmutbey
Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde saat 13.00'da meydana gelen kaza iddialara göre şöyle meydana geldi; Mustafa Efe
yönetimindeki 34 JLY 69 plakalı kamyonu bir araç sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Görüntü dökümü:
-----------------------
-Olay yeri
- Polis
ekipleri
-Kamyonun görüntüsü
-Sürücü ile röp
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı