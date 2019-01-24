Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

49 dakika önce

*Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi.

Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
* Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, 

Sultangazi Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde saat 13.00'da meydana gelen kaza iddialara göre şöyle meydana geldi; Mustafa Efe yönetimindeki 34 JLY 69 plakalı kamyonu bir araç sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

- Polis ekipleri

-Kamyonun görüntüsü

-Sürücü ile röp 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:55 Kaynak: DHA

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