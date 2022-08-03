Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı

03.08.2022 20:14

İstanbul Sultangazi'de kavga eden gruplardan bir tanesi iki gün sonra, kavga ettiği şahısların bulunduğu kahvehaneyi silahlarla taradı. Kahvehanedekilerin de ateş ederek karşılık vermesi sonucu yaşanan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

Gazi Mahallesi'nde 1 Ağustos tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Kavganın ardından bugün akşam saatlerinde taraflardan biri diğerine kahvehanede otururken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırıya uğrayan grup da silahla karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmaları sürerken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı

"35-40 EL ATEŞ ETTİLER"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakinlerinden Yakup Tatar şöyle konuştu: "Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi.

Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı

"BELKİ BEN DE VURULACAĞIM"

Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu. Yaklaşık 50-60 el ateş edildi. 3-4 yaralı vardı. 3-4 gün önce de aşağı tarafta çatıştılar. 3 senedir bunlar birbirlerine ateş ediyor. Gecesinden de aynı olay yaşanacak burada. Kardeşimi sokağa çıkartamıyorum. Şuan şuradan gideceğim ve belki de ben de vurulacağım. Ona selam veriyorum karşı taraf geliyor niye ona selam verdin diyor. Buna selam veriyorum bu sefer karşı taraf niye ona selam veriyorsun, diyor"

Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı
Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavgada yoldan geçen anne ile 2 çocuğu yaralandı Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Sultangazi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS sorularıyla ilgili skandal yaratan iddiaların ardından Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:14 Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:54 İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 23:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement