Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı

Gazi Mahallesi'nde 1 Ağustos tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Kavganın ardından bugün akşam saatlerinde taraflardan biri diğerine kahvehanede otururken uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırıya uğrayan grup da silahla karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmaları sürerken kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"35-40 EL ATEŞ ETTİLER"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakinlerinden Yakup Tatar şöyle konuştu: "Ben bir sokak aşağıdaydım silah sesleri geldi baya aşırı derecede. 35-40 el ateş ettiler. Yukarı çıktığımda 3-4 tane araç vardı kesin planlı bir şeydi. Bizim arkadaş orada otururken onun bel üstüne mermi geliyor. Onu araçla hastaneye falan kaldırdık. Yapanları da zaten tanıyoruz bilinen kişiler. Geçen hafta da aynı olayı yaşadık aşağı tarafta. Her hafta yaşanan bir olay artık rutin bir şey haline geldi.

"BELKİ BEN DE VURULACAĞIM"

Karşı taraf ateş ediyor çocuklar mahalleye çıkamıyor. O taraf geliyor buraya ateş ediyor bu taraf gidiyor oraya ateş ediyor. Bizim arkadaş yok yere geldi burada vuruldu. Yaklaşık 50-60 el ateş edildi. 3-4 yaralı vardı. 3-4 gün önce de aşağı tarafta çatıştılar. 3 senedir bunlar birbirlerine ateş ediyor. Gecesinden de aynı olay yaşanacak burada. Kardeşimi sokağa çıkartamıyorum. Şuan şuradan gideceğim ve belki de ben de vurulacağım. Ona selam veriyorum karşı taraf geliyor niye ona selam verdin diyor. Buna selam veriyorum bu sefer karşı taraf niye ona selam veriyorsun, diyor"