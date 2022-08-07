Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti - Son Dakika
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Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti

07.08.2022 12:16

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kan donduran bir aile felaketi yaşandı. 16 yaşındaki Keremcan Bölükbaşı eve geç gelince babası tepki gösterdi. Keremcan, tartışma sonrası 15'inci kattan atlayarak intihar etti. Baba Eyüp Bölükbaşı'ysa oğlunu defnettikten sonra işyerinde tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Eyüp Bölükbaşı'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunuyor.

Sultangazi 75.Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü lise son sınıf öğrencisi Keremcan Bölükbaşı eve geç gelince babasıyla bir süre tartıştı. Babası telefonunu elinden alınca Keremcan Bölükbaş sinirlenerek odasına kapandı. Bölükbaşı gece 23.00 sıralarında 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

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OĞLUNUN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Salı günü ise Bölükbaşı'nın cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Baba Eyüp Bölükbaşı ise Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında dükkanında tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Eyüp Bölükbaşı'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha vardı. Eyüp Bölükbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının arından otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Eyüp Bölükbaşı, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun da mezarının bulunduğu Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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"OĞLU BABASINI, BABASI DA BİZİ CEZALANDIRDI"

Eyüp Bölükbaşı'nın arkadaşı Suat Kocatürk, "Allah kimseye böyle bir üzüntüyü vermesin. Eyüp benim 50 yıllık arkadaşım, canımdan öte. Pazartesi günü Eyüp oğlu ile ufak bir tartışma yaşadıktan sonra Keremcan babasına küsüp kendini 15.kattan aşağı attı. Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz. Eyüp çok temiz ve dürüst bir insandı. Herkesin yanına koşardı. Baba ile oğlunun arası çok güzeldi birbirini çok severlerdi. Oğlu biraz içine kapanıktı sosyal değildi. Eyüp oğlunu geliştirmek için her şeyi yaptı" dedi.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti - Son Dakika
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