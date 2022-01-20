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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI

20.01.2022 16:34

SULTANGAZİ'de emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

SULTANGAZİ'de emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin aradığı saldırganın kaçma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahalleden bir esnaf, Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm. Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sema Kılıç'ın otomobiline bineceği sırada saldırıya uğrayıp, yere yığıldığı görülüyor.

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelinin saldırı sonrası kaçtığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI

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İsmetpaşa Mahallesi, Sema Kılıç, Sultangazi, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİNE BİNEN EMLAKÇI KADINI VURAN ŞÜPHELİ BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
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