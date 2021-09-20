SULTANGAZİ'DE bankadan parasını çeken Furkan Tosun, kapkaça uğradı. Aracıyla kapkaççıları kovalamaya başlayan Tosun, kaza yaptı.

Olay saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. İddiaya göre babası Mehmet Tosun ile birlikte bankadan 460 Bin lira çeken Furkan Tosun, yakınlarına olan borcunu ödemek için bankanın önünde beklemeye başladılar. O sırada yanlarına gelen kimliği belirsiz iki kişi adres sorma bahanesiyle baba ve oğlunun parasını çaldı. İki kapkaççı, kendilerini bekleyen 34 GT 9060 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada Furkan Tosun, kendi 10 FE 430 plakalı aracına binerek soyguncuları takibe başladı. Yaklaşık 3 kilometre soyguncuları kovalayan Tosun, Atatürk Bulvarı'nda soyguncuların kullandığı otomobilin aracına çarpması sonucu kaza yaptı. Kapkaççılar parayla olay yerinden hızla uzaklaşırken, araç içerisinde sıkışan Furkan Tosun yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Tosun'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Furkan Tosun'un tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattırken, soyguncuların kullandığı otomobilin plakasının kaza yerinde düştüğü öğrenildi..

"KONUŞURKEN PARAYI ALARAK KAÇTILAR"

Baba Mehmet Tosun, "Bir yere borcumuz vardı. Cebeci durağında parayı almaya gelecekleri beklerken iki kişi yanımıza geldi. Adres sordular, kendilerine bilmediğimi söyledim. 460 bin TL koltuk altımdaydı. Konuşurken parayı alarak kaçtılar. Oğlum Furkan'a seslendim, oğlum onların peşine düştü. Kaza yapılan yere kadar gelmişler" dedi.