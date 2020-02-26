Sultangazi'de şerit değiştiren sürücü, ambulansa kaza yaptırdı - Son Dakika
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Sultangazi'de şerit değiştiren sürücü, ambulansa kaza yaptırdı

15 dakika önce

Sultangazi'de sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil nedeniyle hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Sultangazi'de sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği öne sürülen otomobil nedeniyle hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Önündeki otomobile çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şoförü refüje çıkarken, ambulansta bulunan hasta olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ORTA REFÜJE ÇIKTI

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde hasta bulunan ambulans Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, Atatürk Bulvarı'nda iddiaya göre bir otomobil sürücüsü sağ şeritten aniden sol şeride girdi. O sırada ambulans sürücüsü şerit değiştiren araca çarpmamak için fren yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şoförü refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine ambulansta bulunan hasta olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşlarının kaza yaptığını duyan sağlık personelleri de olay yerine gelerek, arkadaşlarına yardım ettiler.

"AMBULANS ORTA REFÜJE ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"

Kaza anını anlatan Tolga Geneş, "Normalde araca yol vermek için araçlar sağa çekilir. Fakat aracın bir yanlış yöne girdiği için ambulans orta refüje çıkmak zorunda kaldı. Öndeki aracın hatasıydı. Dolayısıyla ambulans kendini kurtarabilmek için refüje çıkmak zorunda kaldı. ve içerisinde hasta olduğundan dolayı diğer ambulans geldi. Hasta çok daha acil bir durumda olabilirdi. Hasta, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkasından üç tane daha ambulans gelip, ambulansı kurtarmaya çalıştılar. Epey bir süreç aldı bu. Bu da bizim halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü ambulansa yol vermek nasıl olmalıdır bilmiyoruz." dedi.

Sultangazi'de şerit değiştiren sürücü, ambulansa kaza yaptırdı

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
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