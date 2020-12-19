Son dakika haberi! Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika

Son dakika haberi! Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar
19.12.2020 16:39
Son dakika habere göre Sultangazi'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmayarak, onları besledi.
Sultangazi
'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmayarak, onları besledi. Koronavirüs
salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı
tarafından yayımlanan ve dün akşam saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek. Kısıtlama boyunca ise birçok yerin kapalı olması ve insanların evlerinde olması nedeniyle sokak hayvanları besin bulmakta zorlanıyor. Sultangazi'de kaymakamlık ve emniyetten izin alan bir grup genç sokak hayvanları unutmadı, ormanları dolaşarak hayvanları besledi. Gençler hazırladıkları yaklaşık yiyecekleri hayvanlara verdi.
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