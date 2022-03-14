Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı - Son Dakika
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Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

14.03.2022 17:29
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattıİSTANBUL Sultangazi'de etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarptı.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

İSTANBUL Sultangazi'de etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari yan yatarken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Mevlana Caddesi üzerindeki Hamza Yerlikaya alt geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Birişik idaresindeki 34 GN 2408 plakalı hafif ticari araç kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kaza sonrası sürücü İbrahim Birişik kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaza sonrası hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası hafif ticari araç yerine çağrılan vinç ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

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Sultangazi, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı - Son Dakika


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