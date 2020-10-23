Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

SULTANGAZİ'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağının bir kadın tarafından çekilerek düşürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerdeki Gülden T., "Benim amacım bayrağı alıp, camın önüne koymaktı. Bayrak bahçenin içine düştü. Ben bütün Türkiye 'den özür diliyorum. Bütün şehitlerden özür diliyorum. Özellikle şehidin annesinden ve ailesinden çok özür dilerim." dedi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, Gülden T. isimli kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül'ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı.

"AMACIM BAYRAĞI ALIP CAMIN ÖNÜNE KOYMAKTI BAHÇENİN İÇİNE DÜŞTÜ"24 yaşındaki çocuğu Gamze'nin zihinsel engelli olduğunu, çocuğunun bayrak aşkı nedeniyle bayrağı almak istediğini belirten Gülden T.,"Benim derdim bayrağı yere atmak değildi. Benim derdim bayrağı alıp, eve çocuğuma götürmekti. Çünkü çocuğum beni çok darp etti. Çocuğa derdimi anlatamadım. Alıp, toparlayıp, getiremedim eve. Çocuk bayrağı görünce bayrak aşkı olduğu için almak istedi. Ben de yukarıdaki kadına, "Bayrağı alır mısınız?" dedim. Benim amacım bayrağı alıp, camın önüne koymaktı. Bayrak bahçenin içine düştü. Ben bütün Türkiye'den özür diliyorum. Bütün şehitlerden özür diliyorum. Özellikle şehidin annesinden ve ailesinden çok özür dilerim. Nasıl böyle bir hata yaptım. Ben de bilmiyorum." dedi.

- İstanbul