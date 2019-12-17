SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de ters yönde ilerleyen otomobile servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Saime Topcuoğlu (76) ve baldızı Bahriye Terzi(56)'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alan Ali Topcuoğlu(76), iddiaya göre uyarı levhasına rağmen kullandığı 34 PY 8055 plakalı otomobil ile ters yöne girdi.

O sırada Gaziosmanpaşa 'dan Cebeci Mahallesi istikametine giden Göksel Çoşkun'un kullandığı 34 LVA 255 plakalı servis minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters yöne dönerek, refüje çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Ali Topcuoğlu, eşi Saime Topcuoğlu ve baldızı Bahriye Terzi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan yaralılara boyunluk taktı. Ardından sedyeye alınan yaralılar, vatandaşlar ve polisin yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza sonrası, trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü sağladı. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Minibüs sürücüsü Göksel Çoşkun, "Arkadaş tersten geldi. Bizde elimizden olmadan vurduk. Bir anda karşıma çıktı" dedi.

Bir görgü tanığı ise, Topcuoğlu yönetimindeki aracın ters yönden karşı yöne geçmeye çalıştığını bu sırada servis minibüsünün araca çarptığını belirterek, kazanın olduğu noktada sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

AYNI NOKTADA 'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı noktada kısa bir süre öncede yaşanan trafik kazası sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşanmıştı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir başka araca çarpmıştı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka araçların tersten yola girdiğini gördü. Araçları durduran polisler sürücülere cezai işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya ve polise rağmen bazı sürücüler ters yönden karşı yöne geçmeye devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıların araçtan çıkarılarak ambulansa alınması

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

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