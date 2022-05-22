Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada

22.05.2022 09:35
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan iki farklı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan iki farklı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 17 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında park halindeki motosikletin bulunduğu sokağa cerrahi maskeli kişi geldi. Şüpheli, 1 dakika içerisinde motosikletin kilidini kırarak, iterek götürdü. Hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bir siteye giren kimliği belirsiz kişi ise, kuruması için asılmış olan çamaşırlardan beğendiklerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir evin pencere korkuluklarına asılı olan çamaşırlardan beğendiği kadın tişörtünü elbisesinin içine saklayan kişi, rüzgardan dolayı yere düşen erkek tişörtünü de yerden alıp, siteden ayrıldığı görülüyor.


Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada
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Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki hırsızlıklar kamerada - Son Dakika


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