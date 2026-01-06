Sultanhisar Kaymakamı Ateş öğrencilerle buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu ile Fahriye Dilerek İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ateş, eğitim ortamları, yürütülen faaliyetler ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul idarecilerinden detaylı bilgi aldı. Okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarını gezen Kaymakam Ateş, fiziki şartlar ve eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin dersleri, hedefleri ve okul hayatlarına ilişkin sorularını dinleyen Kaymakam Ateş, eğitimin bireyin ve toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimde başarının; disiplinli çalışma, öğretmenlerin özverisi ve aile desteğiyle mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğretmen ve okul idarecilerine de emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Ateş, devletin imkanları ölçüsünde eğitim kurumlarının her zaman desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Ateş'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de eşlik etti. - AYDIN